Az Alkmaar, Jansen: «Non abbiamo rubato nulla. Non è la mia serata migliore»

Jansen, allenatore dell’Az Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro la Lazio in Conference League. Le sue dichiarazioni:

«Non sono sorpreso so quello che sa fare la mia squadra, l’ho vista più volte così. È bello che si può fare questo podio. I primi venti minuti non eravamo sicuri nel possesso e davamo energia alla Lazio, dopo siamo cresciuti. Vittoria rubata? Non credo, anche loro hanno avuto i loro momenti. Non festeggiamo troppo, rimaniamo timidi. Siamo solo a metà. Mia serata migliore? No, ma siamo nella top cinque. Quante possibilità abbiamo di passare il turno? È difficile dirlo, stiamo 2 a 1 e la settimana prossima ci sarà il secondo atto».