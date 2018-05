Badelj, occasione estiva a zero per la Juventus?

Il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, lascerà Firenze al termine del contratto: occasionissima a parametro zero, la Juventus ci fa più di un pensierino

C’è anche la Juventus pronta a mettersi in fila per il centrocampista della Fiorentina, Milan Badelj, che lascerà la squadra viola al termine del contratto in scadenza a giugno 2018. Solamente nella giornata di ieri il centrocampista della Fiorentina aveva annunciato l’intenzione di rimanere in Toscana: nella lunga lettera pubblicata ai tifosi viola Badelj ha spiegato che non rinnoverà il contratto con i viola e andrà via alla scadenza del contratto.

Questo il passaggio in cui evidenzia l’addio alla Viola nella lettera di ieri: «Forse sbaglio ma anche ‘oggi’ vorrei provare ad andare oltre, lasciando il luogo che considero casa mia, luogo dove ho trovato serenità, equilibrio e felicità. Poi però devo fare i conti anche con la realtà: la vita di un giocatore non e’ lunghissima e io purtroppo non sono pronto per dedicarmi alla Fiorentina per sempre».

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato raccolti dalla redazione di Premium Sport, la Juve potrebbe acquistare Badelj a parametro zero dal prossimo 30 giugno. Le probabili partenze di Marchisio e Sturaro nel corso della prossima estate, infatti, potrebbero far propendere i bianconeri nell’acquisto low cost di un centrocampista di qualità e grande esperienza come Badelj che allungherebbe la rosa a centrocampo.