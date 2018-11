Milan, Bakayoko mistero risolto: è già da primato

Il Milan scopre Bakayoko, centrocampista arrivato in prestito dal Chelsea. Il mediano si sta ritagliando uno spazio importante

Mistero risolto? Forse è ancora presto per dirlo, come era troppo presto bollare Tiemoué Bakayoko come una sorta di oggetto misterioso. Il centrocampista classe ’94, reduce da un’annata poco soddisfacente al Chelsea con Antonio Conte, dopo le ottime cose lasciate intravedere con il Monaco, era in cerca del riscatto con il Milan ma nella prima parte di stagione ha faticato a imporsi. Il centrocampista sta sfruttando l’infortunio di Biglia per ritagliarsi uno spazio importante e dopo il pessimo inizio si sta rivelando una certezza per Gattuso e per i rossoneri.

D’altronde la trasformazione è evidente e lo dicono pure i numeri. Nelle prime 10 giornate di campionato, l’ex Monaco era stato in campo per 88 minuti complessivi. Nelle ultime 3 ha giocato per 270 minuti più recuperi, quindi dall’inizio alla fine. Il calciatore non giocava 3 gare di fila in campionato dallo scorso maggio e nelle ultime 3 gare con il Milan è già da record, nessuno ha fatto meglio di lui: è il giocatore che ha effettuato più contrasti (7), che ha completato più dribbling (6). Inoltre, Tiemoué è il rossonero ad aver vinto più duelli (26) di cui 8 nel gioco aereo, ed è il rossonero ad aver recuperato più palloni (24). Bastava solo attendere.