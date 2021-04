Genoa, Ballardini: «Milan senza Ibrahimovic? Non è un forte handicap»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni

Davide Ballardini ha parlato ai canali ufficiali del Genoa alla vigilia della sfida contro il Milan.

MILAN – «Il Milan lo affronti se stai bene, da squadra, e se fai una grande partita. Se non sei al meglio, se non sei attento e concentrato rischi di fare una brutta figura».

ASSENZA IBRAHIMOVIC – «La sua assenza non è un forte handicap per il Milan. Nella scorsa stagione, prima del lockdown, era tutta un’altra storia: sembrava dovessero cambiare tutti, non ne azzeccavano una… E invece quando il campionato è ripreso il Milan ha fatto risultati straordinari. Ibrahimovic è un giocatore talmente importante che anche se non c’è si fa sentire e il Milan è un altro Milan rispetto a quello che il Genoa ha affrontato prima del lockdown».

MILAN DA TRASFERTA – «Il Milan è secondo in classifica, poi fuori casa ha forse un po’ più di spazio ma il Milan è forte a prescindere e quest’anno ha sempre fatto grandi partite, sia in casa che fuori».