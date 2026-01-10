Balotelli Al Ittifaq, l’attaccante in partenza per Dubai: «Sono ancora più forte degli altri. Futuro da allenatore? Invecchiando ci sto pensando…»

Balotelli Al Ittifaq, l’attaccante in partenza per Dubai è stato intercettato dai cronisti e ha rilasciato queste dichiarazioni

È un Mario Balotelli sorridente e carico quello intercettato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, pronto a imbarcarsi per Dubai e iniziare la sua nuova avventura con l’Al Ittifaq. L’attaccante classe ’90 lascia nuovamente l’Europa per sposare il progetto del club saudita, chiudendo – forse definitivamente – le porte al calcio italiano. “Bel progetto, fa caldo lì e qui invece fa freddo, non vedo l’ora”, ha esordito SuperMario, non rinunciando alla sua proverbiale ironia: “Sono ancora più forte degli altri”.

Il “no” alla Serie A e il rimpianto Genoa

Prima del decollo, Balotelli ha svelato alcuni retroscena di mercato. Nonostante i 35 anni, le offerte dal Bel Paese non sono mancate: “Qualche chiamata dall’Italia è arrivata, ma non mi andava bene. Il calcio è cambiato, è giusto dare spazio ai giovani”. Un pensiero amaro va alla sua ultima esperienza al Genoa. Balotelli ha spiegato che il suo addio al Grifone è stato dettato da scelte tecniche non condivise: “Hanno deciso di prendere un allenatore con cui non c’era un gran rapporto. Se non avessero fatto questa scelta sarei ancora lì”. Parole di stima, invece, per Gennaro Gattuso a cui Mario ha augurato il meglio per la gestione di una “situazione difficile”.

Lotta Scudetto e l’erede designato

Impossibile non parlare della corsa al titolo che vede protagoniste le sue ex squadre. “Milan e Inter sono nel mio cuore, non posso scegliere”, ha ammesso Balotelli, citando anche il Napoli per “paura” della reazione della figlia, tifosa partenopea. “L’Inter ha qualcosa in più, ma il Milan non è da sottovalutare”. L’attaccante ha poi incoronato il suo possibile erede: Pio Esposito. Il giovane centravanti è secondo Balotelli uno dei pochi ventenni in grado di ripercorrere le sue orme: “Può fare molto bene, do tanta responsabilità a lui”. Elogi anche per Cristian Chivu, suo ex compagno del Triplete e oggi affermato allenatore dell’Inter: “Un ragazzo fantastico, sta dimostrando di essere un grande tecnico”.

Futuro in panchina?

In chiusura, una battuta sul futuro post-ritiro. Balotelli allenatore? “Invecchiando ci sto pensando”, ha confessato, prima di scoppiare a ridere: “Però se mi capita uno con il mio carattere… che faccio dopo?”.