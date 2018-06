Per Mario Balotelli si mette in coda pure la Sampdoria. La punta del Nizza piace a tanti club e il ds doriano Carlo Osti non ha escluso un inserimento blucerchiato

La Sampdoria su Mario Balotelli? Sembrava una boutade fino a pochi giorni fa, adesso invece è una possibilità concreta di mercato. Su Balotelli sono presenti moltissime squadre italiane, tra queste anche il Doria. Carlo Osti, direttore sportivo della Samp, è stato interpellato proprio a proposito di SuperMario. Ha detto che è un affare complicato, ma non ha escluso niente per la punta del Nizza: «Bisogna pensare alla realtà, oltre a essere sognatori. Nel mercato non bisogna fare il passo più lungo della gamba, ma, chissà, tutto può succedere».

Non solo Balo, Osti ha fatto il punto anche su alcune situazioni in uscita dal Doria. «Siamo contenti di poter continuare l’avventura con Giampaolo. Ha bisogno di un ricambio continuo perché il suo calcio possa essere incisivo. Per quanto concerne le clausole, Torreira ne ha una da venticinque milioni di euro e lo sanno tutti, chi lo vuole dovrà lavorarci. Praet è uno dei centrocampisti più completi della Serie A, ha una clausola da ventisei milioni» è quanto ha detto Osti a La Domenica Sportiva.