L’Arsenal su Torreira: pronta l’offerta. C’è la controproposta della Samp: Napoli avvisato

Il centrocampista della Sampdoria può andare via. Lucas Torreira è finito nel mirino del Napoli e dell’Arsenal: le ultimissime

Lucas Torreira può andare in Premier League. Il centrocampista uruguaiano classe 1996 ha disputato un’ottima stagione e sembra essere pronto al grande salto. Il calciatore ha una clausola da 25 milioni di euro e ora pensa al Mondiale. La Sampdoria però pensa alla cessione e dopo alcuni contatti con il Napoli, ha parlato della possibilità di cessione dell’uruguaiano con l’Arsenal. Secondo Sky Sport infatti, anche i Gunners sono pronti ad acquistare il centrocampista classe ’96 ex Pescara. Il Napoli, che attende la cessione di Jorginho per un nuovo acquisto, può essere scavalcato dai Gunners.

L’Arsenal ha avviato i primi contatti con la Sampdoria. La clausola di rescissione del giocatore uruguaiano è fissata a 25 milioni di euro, ma la Sampdoria vorrebbe 30 milioni pagabili in più anni: la clausola rescissoria deve essere pagata tutta e subito (il club inglese non avrebbe grossi problemi a pagare 25 milioni in una sola tranche) ma la Sampdoria ha proposto un’altra strada, come già avvenuto lo scorso anno con Schick e la Roma e come già accaduto per Torreira con il Napoli. Il Napoli resta ancora interessato al regista uruguagio mentre l’agente del giocatore ha chiesto tempo fino al 15 giugno per valutare bene tutte le proposte.