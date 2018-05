Balotelli apre al Napoli: la situazione al momento, con il calciomercato che già impazza intorno alle figure di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti

Era logico aspettarselo: il colpo clamoroso messo a segno dal presidente del Napoli – in merito all’affidamento della gestione tecnica al plurititolato Carlo Ancelotti – fa ruotare intorno al club partenopeo una serie di profili altisonanti. Insomma il calciomercato non è neanche iniziato e già impazza il toto-nomi. Quel che appare certo è la volontà del Napoli di consegnare al suo nuovo allenatore Carlo Ancelotti una struttura di squadra notevolmente rafforzata in termini di esperienza vincente e magari di valore tecnico. Non a caso si guarda alle squadre già allenate in passato dal nuovo tecnico – l’élite d’Europa – per strappare il sì di prospetti, per intenderci, alla David Luiz ed Arturo Vidal. Ma notizie dell’ultim’ora parlano di probabili sviluppi sul capitolo che porta a Mario Balotelli.

Napoli-Balotelli, la situazione

Secondo quanto appena raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, Mario Balotelli avrebbe in queste ore confermato al suo entourage di voler tornare in Italia e dunque approdare nuovamente nella nostra Serie A. Declinata al momento la corte di Marsiglia e Lione, che si erano fatte avanti con un corteggiamento deciso, spinte dall’ottimo rendimento del calciatore riscontrato nell’ultima stagione – ed in generale nel biennio – con la maglia del Nizza. Contatti aperti con la Roma già da tempo, la novità raccolta dalla nostra redazione è la volontà ad aprire in tempi brevi un tavolo di trattativa con il Napoli: è Balotelli stesso ad essere intrigato dalla nuova era Ancelotti e a volerne fare parte. Da valutare il riscontro del club partenopeo: la simpatia tra le parti è storia nota – ricordiamo come il profilo Twitter del Napoli segua il solo Balotelli come calciatore mai tesserato dal club, allo stesso tempo il calciatore ha aperto spesso e volentieri all’ipotesi Napoli – ma ora l’obiettivo è di valutare concretamente la fattibilità della pista. Balotelli intrigato, il Napoli riflette in queste ore sulla composizione del suo prossimo pacchetto offensivo.