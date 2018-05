Mario Balotelli torna in Serie A? La Roma di Eusebio Di Francesco è alla finestra, gli sviluppi della situazione

Giorni decisivi per il futuro di Mario Balotelli, che non ha fatto mistero di voler rientrare in Italia dopo un biennio assolutamente positivo in quel di Nizza: diciassette reti stagionali nella prima stagione, addirittura ventisei in quella attuale. Numeri che hanno risvegliato l’interesse su un attaccante che, se ben disposto, è in grado di arrecare il giusto peso all’economia offensiva di una squadra. Fattore che, peraltro, andrebbe ad accrescere le sue possibilità di riprendersi una maglia della nazionale italiana: il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini ha aperto all’ipotesi, sembrano insomma esserci tutti gli elementi per un nuovo futuro di un calciatore che non ha fatto della continuità il suo tratto distintivo.

Balotelli, si fa avanti la Roma?

Il calciatore piace alla guida tecnica Eusebio Di Francesco, che non ha mai nascosto un gradimento all’eventuale collaborazione con Mario Balotelli. Attaccante che può aiutare la Roma nel percorso offensivo che dovrà inevitabilmente effettuare nella prossima stagione, lì dove sarà atteso un evidente miglioramento rispetto ai dati attuali. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di CalcioNews24.com, il direttore sportivo giallorosso Monchi e l’entourage del calciatore sarebbero in contatto per fissare un incontro esplorativo che potrebbe tenersi già nella giornata di oggi, finalizzato a sondare l’eventualità dell’operazione. Sia economica, ossia in termini di ingaggio e di indennizzo da riconoscere al Nizza, che tecnica, considerando dunque il ruolo che Mario Balotelli andrebbe a ricoprire nelle gerarchie della Roma di Di Francesco. La volontà del calciatore – sempre secondo le indiscrezioni di cui la nostra redazione dispone – sarebbe già assodata: Balotelli vuole la Serie A e Roma è una destinazione più che gradita. Work in progress insomma, ma l’affaire Balotelli-Roma al momento non è da escludere. C’è da mettersi ad un tavolo e vagliare i vari aspetti della situazione, ma c’è anche la disponibilità a farlo.