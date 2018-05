Eusebio Di Francesco ha parlato a Tiki Taka del mercato della Roma. I giallorossi puntano su Balotelli, Berardi e Ziyech

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato a Tiki Taka del mercato dei giallorossi e ha aperto al possibile arrivo in giallorosso di Mario Balotelli: «Lo volevo già al Sassuolo. Dobbiamo vederci e fare le valutazioni del caso. Mario ha qualità importanti». L’allenatore ha poi parlato del suo modo di vedere il calcio: «A me piacerebbe vincere attraverso il bel gioco. Non si può però criticare Allegri. Lui ha vinto e io no ma cercherò di vincere dei trofei con il mio pensiero di calcio. Scudetto? Il Napoli ha avuto una sola pecca: si è sentito vincitore quando ancora era a -1 mentre la Juve è rimasta sul pezzo e ha meritato questo Scudetto».

L’allenatore ha poi chiesto rinforzi alla società: «In ogni reparto: difesa, centrocampo e attacco». Secondo La Gazzetta dello Sport, Monchi lavora già alla costruzione della nuova Roma. In attacco, oltre a Balotelli, si continua a pensare a Ziyech dell’Ajax e a Domenico Berardi del Sassuolo, quest’ultimo pallino dell’allenatore giallorosso, ma vengono seguiti anche Chiesa della Fiorentina e Verdi del Bologna. Quasi chiuso l’affare Ante Coric, per il centrocampo si valuta Cristante dell’Atalanta. Per la difesa occhi su un altro ‘sassolese’: Francesco Acerbi.