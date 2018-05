Il piano di Raiola per il Torino: via Niang, dentro Balotelli

Mino Raiola lavora con il Torino per una doppia clamorosa operazione. Via Niang, può arrivare Mario Balotelli: le ultimissime

Il Torino fa affari con Mino Raiola? Il noto procuratore potrebbe concludere una doppia operazione con la società del presidente Cairo. I granata potrebbero cambiare volto in attacco, puntando su Mario Balotelli. L’agente vuole riportare in Italia il suo attaccante e lo stesso Mario ha aperto al ritorno in Serie A, dopo due stagioni positive trascorse in Francia, con la maglia del Nizza. Raiola avrebbe proposto Bad Mario al Torino che non avrebbe rifiutato la proposta. Prima però bisogna trovare un incastro con Niang e soprattutto bisogna lavorare sullo stipendio dell’attaccante ex Inter e Milan.

Il Torino investirà 15 milioni di euro per l’obbligo di riscatto di Niang ma il giocatore non ha reso al meglio. Qui entra in ballo Raiola che può trovare una nuova sistemazione all’attaccante ex Watford per favorire il passaggio di Mario Balotelli al Toro. L’affare, va detto, non è semplice. Balo guadagna 5 milioni di euro in Francia e dovrà ridursi sensibilmente lo stipendio per firmare con i granata. Il presidente Cairo comunque ci sta pensando. Al momento però non è arrivata una chiusura da parte del Toro.