Barbarez a Sky: «L’esultanza dell’Italia? Sono cose normali, dimostra una cosa»

Il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, ha voluto dire la sua alla vigilia della finale dei playoff Mondiali contro l’Italia

Barbarez ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Bosnia-Italia, definendo normale l’esultanza degli azzurri dopo la precedente sfida. Il ct bosniaco ha sottolineato il valore emotivo e sportivo del match, attesissimo dal pubblico di casa e importante per entrambe le nazionali.

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PAROLE – «L’esultanza dei giocatori dell’Italia? Sono cose normali, quelle immagini dimostrarono l’emozione dell’Italia: Anche pero noi questa finale è di per sé già una motivazione extra. Sarà una partita importante, per entrambe. Non solo a livello sportivo, ma anche perché tutto il pubblico bosniaco si aspetta molto da questa partita. Siamo orgogliosi e felici di giocare con l’Italia in casa nostra, si diventa calciatori anche per questo. Ha avuto una carriera migliore della mia ma entrambi abbiamo una storia da raccontare. Questo si riflette anche nel gioco».