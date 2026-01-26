Connect with us

Barcellona, futuro blindato: c'è l'accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli

Published

35 minuti ago

on

By

Fermin Lopez

Barcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli sul contratto che si appresta a firmare

Il Barcellona mette in cassaforte uno dei suoi gioielli più preziosi. Il club blaugrana ha raggiunto un accordo verbale totale per il rinnovo contrattuale di Fermín López fino al giugno 2031. Il talentuoso centrocampista classe 2003, prodotto del vivaio della Masia, ha deciso di legarsi a lungo termine alla società, rifiutando diverse offerte pervenute in agosto. La firma sul nuovo accordo, che garantirà al giocatore un sensibile adeguamento dell'ingaggio, è attesa già in questa settimana. Questo l'aggiornamento di Fabrizio Romano su X.

PAROLE – «🚨🔵🔴ULTIMA ORA: Il Barcellona ha raggiunto un accordo verbale con Fermín López per un nuovo contratto valido fino a giugno 2031. Fermín ha rifiutato di andarsene ad agosto e presto firmerà un nuovo accordo, con un aumento dello stipendio. Potrebbe firmare già questa settimana, come rivelato da @victor_nahe».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

