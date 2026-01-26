Barcellona, futuro blindato: c’è l’accordo per il rinnovo di Fermín López! Respinti gli assalti estivi: i dettagli sul contratto che si appresta a firmare

Il Barcellona mette in cassaforte uno dei suoi gioielli più preziosi. Il club blaugrana ha raggiunto un accordo verbale totale per il rinnovo contrattuale di Fermín López fino al giugno 2031. Il talentuoso centrocampista classe 2003, prodotto del vivaio della Masia, ha deciso di legarsi a lungo termine alla società, rifiutando diverse offerte pervenute in agosto. La firma sul nuovo accordo, che garantirà al giocatore un sensibile adeguamento dell’ingaggio, è attesa già in questa settimana. Questo l’aggiornamento di Fabrizio Romano su X.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona verbally agree new deal with Fermín López valid until June 2031.



Fermín rejected to leave in August and he’s set to sign new deal soon, with salary improved.



Could be signed already this week, as @victor_nahe reports. pic.twitter.com/si3Bvfq2vg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026

