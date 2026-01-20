Barcellona, fine di un’era: Ter Stegen va al Girona! Ecco quando è attesa l’ufficialità del trasferimento del portiere tedesco

È la fine di un ciclo storico in Catalogna. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’accordo per il passaggio di Marc-André ter Stegen dal Barcellona al Girona è ormai cosa fatta. Dopo l’intesa totale raggiunta nella giornata di ieri, le due società stanno formalizzando proprio in queste ore lo scambio dei documenti definitivi. Per l’esperto estremo difensore tedesco, colonna portante dei Blaugrana per ben undici stagioni, inizia una nuova avventura pur restando nello stesso contesto regionale.

Il programma odierno è già scandito: Ter Stegen svolgerà oggi le visite mediche di rito con la società biancorossa, preludio indispensabile alla firma sul contratto che sancirà l’ufficialità dell’operazione. L’addio del veterano comporta immediate conseguenze anche nelle gerarchie di Hansi Flick: il tecnico dei catalani ha deciso di promuovere stabilmente il giovane talento Diego Kochen nel ruolo di terzo portiere della prima squadra. Si volta pagina: il futuro di Ter Stegen è ora a difesa della porta dei “cugini” del Girona, pronto a portare la sua esperienza in una nuova realtà.