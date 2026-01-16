Ter Stegen lascia il Barcellona! Accordo trovato per il portiere tedesco, svelata la destinazione. I dettagli dell’operazione

Ter Stegen lascia il Barcellona! È stato raggiunto l’accordo per il prestito del portiere tedesco in questo club. Tutti i dettagli

Il calciomercato spagnolo sta per essere scosso da un vero e proprio terremoto sportivo, tutto interno ai confini della Catalogna. Il Girona è vicinissimo a mettere a segno un colpo di caratura mondiale per blindare la propria porta: Marc-André ter Stegen. La notizia, rilanciata con forza dall’autorevole esperto di mercato Fabrizio Romano, parla di una trattativa ormai giunta alle battute finali. L’affare è definito “concluso” nella sostanza, con il club biancorosso pronto ad accogliere uno dei portieri più forti dell’ultimo decennio.

Il “Sì” del giocatore: accordo totale

Il passaggio chiave dell’operazione è stata la volontà del calciatore. Ter Stegen ha dato il suo assenso definitivo al trasferimento. Il portiere ha detto “SÌ” alla proposta del Girona, convinto dalla bontà del progetto tecnico e dalla possibilità di rimanere in un ambiente competitivo senza dover cambiare nazione. L’accordo sui termini personali è totale, spianando la strada alla definizione dell’intesa tra i club.

La formula: prestito dai rivali

I due club stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli burocratici ed economici. La formula individuata è quella del prestito. Il Barcellona ha aperto alla cessione temporanea del suo capitano. Restano da chiarire alcuni aspetti relativi alla ripartizione dell’ingaggio, ma l’ottimismo è alle stelle. Il Girona spera di concludere formalmente la trattativa e annunciare il giocatore già all’inizio della prossima settimana.

Un rinforzo di lusso

L’arrivo di Ter Stegen rappresenterebbe un upgrade mostruoso. Se le ultime carte verranno firmate come previsto, vedremo presto Ter Stegen difendere i pali del Montilivi: un trasferimento che, fino a pochi giorni fa, sembrava fantacalcio e che ora è una solida realtà.