Barcellona: alla squadra di Setien manca verticalità

Il Barcellona di Setien ha faticato a rendersi pericoloso contro il Napoli. Il giro palla è stato lento, mancava profondità

Il Barcellona di Setien è stato estremamente sterile contro il Napoli. Un predominio territoriale che ha portato a pochissime occasioni da rete, il 451 avversario ha chiuso bene gli spazi.

Il giro palla blaugrana si è distinto per una lentezza enorme: in particolare, erano senza qualità gli inserimenti senza palla. Mancava qualcuno che aggredisse la profondità: nell’unica volta in cui ci si è riusciti, il Barcellona ha segnato. Nella slide sopra, si vede il palleggio catalano che sbatte contro il 451 del Napoli. Mancano soluzioni di passaggio, con il centro dell’attacco svuotato. Junior Firpo è costretto a tornare indietro.