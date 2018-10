Vidal e Barcellona già ai saluti finali, il difensore ex Bayern vorrebbe giocare in Messico nel suo prossimo futuro

Per Vidal un inizio di stagione da dimenticare. Il difensore dei blaugrana, secondo serie indiscrezioni, non si sarebbe ambientato nello spogliatoio e sarebbe già ai margini del progetto tecnico del Barcellona. Fotografia di questa situazione sono i minuti giocati finora in Liga: solamente 168 minuti in 8 partite di campionato. Veramente poca roba considerata l’alta cifra con cui è stato prelevato dal Bayern nell’ultima sessione di calciomercato. Per tale motivo iniziano già a circolare voci di un suo probabile addio fine stagione.

E proprio oggi, in ritiro col Cile, Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Univision Deportes, testata giornalistica a cui ha parlato un po’ del suo futuro: «Un futuro in Messico? Certo, adoro il calcio messicano e se in futuro ci sarà qualcosa di buono, una squadra importante che vuole puntare su di me ci penserei molto, perché sarebbe un piacere venire in Messico a giocare. Il Club America è una bella squadra, mi piace vivere giorno per giorno, prepararmi bene e vedere se in futuro ci sarà qualche possibilità».