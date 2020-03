Barcellona: come la Real Sociedad ha provato a fermare Messi

In una punizione del Barcellona calciata da Messi, la Real Sociedad ha adottato una disposizione particolare. Scopriamo quale

Il Barcellona si è ripreso la testa della classifica, sconfiggendo la Real Sociedad per 1-0. I baschi hanno però dato filo da torcere ai blaugrana. In particolare, hanno studiato uno schema molto particolare in una punizione che Messi ha calciato dal limite.

Si vede nella slide sopra. In pratica, alle spalle della barriera, si formano più linee, anche sui due pali. Lo scopo è quello di togliere traiettorie al calcio di Messi, occupando quindi angoli nevralgici.