Barcellona, Depay si avvicina: sarà il sostituto di Suarez?

Secondo la stampa spagnola il Barcellona sarebbe vicinissimo a Memphis Depay: sarà lui a sostituire Suarez?

Il Barcellona è vicinissimo a Memphis Depay. L’olandese andrebbe proprio a riempire la casella lasciata da Suarez (vicino alla Juve). Il giocatore del Lione è una richiesta esplicita del nuovo allenatore olandese, Ronald Koeman, l’uomo chiamato dal presidente Bartomeu per mettere ordine a uno spogliatoio sull’orlo di una crisi di nervi.

Inoltre Koeman vuole irrobustire la mediana con i chili e i centimetri di Georginio Wijnaldum, il mediano olandese del Liverpool di Klopp. Memphis e Wijnaldum sono due pezzi pregiati della nazionale che Koeman ha appena lasciato per accettare la turbolenta panchina catalana. Insomma, la ricostruzione del Barcellona dopo l’estate più pazza di sempre è ufficialmente iniziata e non è certo un caso che questa accelerazione arrivi nella giornata in cui si è scritta la parola fine alla telenovela Messi.