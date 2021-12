Barcellona fuori dalla Champions, Xavi: «Vinciamo l’Europa League»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha commentato l’eliminazione dei blaugrana dalla Champions League: le sue parole

BAYERN MONACO BARCELLONA – «Ci hanno sottomesso, vogliamo sempre dominare e sottomettere il nostro rivale ed è stato il contrario. Dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Siamo il Barça. Questa deve essere una svolta per cambiare molte cose. Questa è la Champions, ma la nostra situazione è questa e va affrontata con dignità. Sono arrabbiato: oggi inizia una nuova era e ripartiamo da zero. Dobbiamo lavorare sodo: non mi piace la parola fallimento, perché ci abbiamo provato. La nostra realtà ora è l’Europa League e dobbiamo vincerla. Ma l’obiettivo del Barça è vincere ogni partita».