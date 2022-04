Barcellona Lautaro, gli spagnoli fanno sul serio: proposti Pjanic e Depay

Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez: Depay e Pjanic proposti come contropartite ai nerazzurri

Il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è il big sacrificabile per la dirigenza per raggiungere i soldi richiesti da Suning dal mercato.

70 milioni è il prezzo che fanno Marotta e Ausilio, ma i blaugrana hanno un’altra strategia, ovvero l’inserimento di Depay e Pjanic come contropartite. Lo scrive Sport.