Inter, torna di moda il nome di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco tornerà al Barcellona ma non rimarrà in blaugrana

Nuova suggestione di mercato in casa Inter. Fra i tanti nomi, spunta una vecchia conoscenza (almeno per Marotta) come Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco ex Juventus è in uscita dal Barcellona in estate e tornerà del prestito al Besiktas. A riportarlo è Tuttosport.