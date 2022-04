Inter, servono 100 milioni: Lautaro il big da sacrificare, Marotta fa il prezzo

L’Inter deve incassare 100 milioni dal mercato, questo il diktat di Suning: Lautaro il big da sacrificare

Il diktat di Suning per il mercato estivo è quello di incassare 100 milioni dalle cessioni. Marotta e Ausilio stanno facendo valutazioni, ma nelle idee dei nerazzurri c’è un solo nome da poter sacrificare: Lautaro Martinez.

L’argentino è l’unico con cui la società può davvero fare un incasso pesante vist che il prezzo della sua cessione si aggira attorno ai 70 milioni. L’Atletico resta in corsa per Lautaro e il futuro sembra sempre più lontano da Milano. Per gli altri 30 milioni da incassare si pensa alle cessioni di alcuni dei giocatori in prestito (Sensi, Pinamonti, Lazaro ecc ecc). Lo scrive Tuttosport.