Nel post-partita di Barcellona-Inter, Icardi ha commentato ai microfoni di SkySport la sconfitta subita al Camp Nou

L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di SkySport nel post-partita di Barcellona–Inter. Per lui una prestazione un po’ in ombra questa, così come tutto il reparto avanzato dell’Inter. Ecco le sue parole: «Oggi la differenza è stata nel primo tempo, non siamo stati da Inter: abbiamo lasciato troppi spazi e la palla a loro. Meglio nella ripresa, dove abbiamo pressato alto. Ci è mancata precisione nell’ultimo passaggio, non sono contento della nostra partita. Al ritorno dovremo fare una grande prestazione, che è ciò che conta per vincere il girone. Abbiamo giocato contro campioni che negli ultimi anni hanno vinto tutto, ma si doveva far meglio».