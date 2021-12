Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato durante la conferenza stampa dell’addio al calcio di Sergio Aguero

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato durante la conferenza stampa dell’addio al calcio di Sergio Aguero. Le sue dichiarazioni.

ADDIO AGUERO – «Sono al tuo fianco ma è come se ci fossero anche i rappresentanti delle altre tue squadre. A noi è rimasta la voglia di vederti in campo, ma tu hai hai preso la decisione giusta e hai il nostro supporto. Sei stato un giocatore di fama mondiale, un bomber nato e quello che hai seminato è stato tanto, per il tuo talento, simpatia e modo di essere. Ci sarebbe piaciuto che tu fossi arrivato prima. Ti auguriamo il meglio».