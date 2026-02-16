Barcellona, Laporta rieletto? Xavi Vilajoana attacca: «Perdite per 280 milioni e le bugie sul nuovo stadio! Con Yamal ci è andata bene perché…»

Barcellona, Laporta rieletto? Xavi Vilajoana, candidato concorrete alla presidente del club, attacca senza mezzi termini il presidente uscente

Sarà Laporta a vincere nuovamente le elezioni al Barcellona. A L’Esportiu ha parlato un candidato concorrente, Xavi Vilajoana, che non ha risparmiato forti critiche all’attuale gestione del club.

IL BARÇA OGGI – «Vedere in cosa si è trasformato il club mi distrugge l’anima. Nessuno può dirmi che stiamo meglio ora rispetto a cinque anni fa».

IL DISASTRO ECONOMICO – «Negli ultimi cinque anni questa giunta ha accumulato perdite per 280 milioni di euro pur avendo venduto asset per un valore di 900 milioni. Se non avessero venduto quegli asset, avremmo perso più di 1 miliardo di euro, che è l’attuale valore della rosa del Barça. Sono dati! E sono dati ufficiali del club».

LAPORTA – «Il cartellino rosso è per il trattamento riservato ai soci. Questa giunta si è dimenticata di loro: quando ne parlano, credono di parlare di clienti e questo mi sembra assolutamente denunciabile. Laporta crede che il club sia suo. Fa e disfa, e non gliene importa assolutamente nulla».

VICTOR FONT – «Víctor Font dice che chiamerà Messi? Prima dovrebbe avere il suo numero di telefono e non ce l’ha. Se vuole può chiedermelo, ma non glielo darò senza il permesso del diretto interessato, ovviamente. Insisto, non credo si debba usare né Messi né alcuna figura storica come esca elettorale».

LAMINE YAMAL – «Quando abbiamo preso Lamine, ho parlato con i suoi genitori e ho consigliato loro che risiedesse alla Masia. Abbiamo infranto una normativa interna con lui per una situazione personale complicata e la responsabilità del club era aiutarlo a mettere ordine in tutto questo. Gli è andata molto bene».

LE BUGIE SUL NUOVO STADIO – «Si sta lavorando molto male. Non puoi dare i lavori a un’azienda che dice che lo farà con il 30% di tempo in meno, il 30% più economico e tutto molto più bello. Bisogna essere rigorosi. Nel mondo delle costruzioni non esiste “bello, buono ed economico”. Ci hanno ingannato».

BIGLIETTI ALLE STELLE – «I soci sono scandalizzati, e a ragione. Ormai puoi comprare solo biglietti VIP a 450 euro. Tutto questo impedisce alla gente di godersi il proprio club e non si può permettere. Non vogliamo un Barça per i VIP, vogliamo un Barça per i suoi soci. Questo genera un disamore assoluto».