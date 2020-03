Barcellona: perché De Jong è in difficoltà

De Jong non sta avendo l’impatto che il Barcellona si augurava. Ci sono difficoltà tattiche ben precise per l’olandese

In casa Barcellona si sta parlando molto dello scarso rendimento di De Jong, ben lontano dai picchi dei tempi dell’Ajax. Con Ten Hag, il talento olandese ricopriva una posizione più arretrata: si abbassava molto in avvio di azione, ricevendo sempre palla fronte alla porta. Aveva sempre grande libertà di movimento,: agiva a tutto campo, e capitava spesso che rompesse le linee di pressione avversarie con conduzioni.

Per farlo coesistere con Busquets, Setien lo sta utilizzando come mezzala. Ricopre una posizione avanzata, giocando in spazi strettissimi in zone avanzate del campo. Si muove quindi di meno ed è costretto a giocare spalle alla porta. Si vede nella slide sopra, in cui occupa il centro dell’attacco. Insomma, è un contesto tattico che lo sta penalizzando molto, gli sta mancando il campo per incidere.