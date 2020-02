Barcellona: tante difficoltà offensive, ma il pressing funziona

Il pressing del Barcellona di Setien ha funzionato bene al San Paolo, I partenopei hanno faticato molto nella risalita

A Napoli, il Barcellona di Setien è stato estremamente sterile. Tuttavia, i blaugrana sono stati efficaci in pressing e contropressing: Gattuto, nel post match, ha rimproverato i suoi di essere stati poco lucidi una volta recuperata palla.

Molti meriti erano degli avversari. C’è sempre forte densità in zona palla, col Napoli che non riusciva a risalire. Un esempio nella slide sopra. Mancano soluzioni di passaggio per i padroni di casa, che sono costretti a lanciare lungo. Si sono viste tante situazioni di questo tipo.