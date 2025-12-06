Barcellona, festa totale in casa blaugrana! Quel successo potrebbe cambiare gli obiettivi stagionali

Barcellona, in festa la piazza grazie a quella vittoria. Ora si può puntare ad un grande obiettivo

Aria di festa in casa Barcellona. La vittoria convincente nello scontro diretto con l’Atletico Madrid (terzo successo su tre al rinnovato Camp Nou) ha consolidato il primato in Liga e rinvigorito le speranze in Champions League, nonostante il passo falso di Stamford Bridge.

Joan Laporta, presidente dall’ottimismo contagioso, ha colto l’occasione del tradizionale brindisi natalizio con la stampa per celebrare il momento d’oro: «L’allegria arriva quando il club è forte e la squadra fa innamorare col suo gioco. Ed è esattamente ciò che sta accadendo». Con lo sguardo già rivolto alle elezioni di primavera, Laporta ha ricordato il triplete della scorsa stagione, auspicando un bis: «Siamo tornati vincenti, i risultati arrivano e speriamo che anche quest’annata sia altrettanto buona».

Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Hansi Flick, che alla vigilia della difficile trasferta contro il Betis punta ad allungare in classifica: «Affrontiamo una delle migliori squadre, ma dobbiamo dimostrare chi siamo. La vittoria con l’Atletico ci ha dato grande autostima». Buone notizie dall’infermeria: Pedri e Raphinha, usciti acciaccati dal big match, sono recuperati. Mancherà invece fino all’anno nuovo Dani Olmo («Un peccato, stava giocando bene»), mentre Flick esulta per il rinnovo fino al 2031 del jolly Eric Garcia, il giocatore più utilizzato finora: «Importantissimo per noi, se l’è meritato».

Intanto, le rivali cercano il riscatto. L’Atletico, ferito dal ko del Camp Nou, affronta una difficile trasferta a Bilbao con diverse assenze pesanti. Simeone guarda avanti: «Ho chiaro cosa è successo a Barcellona, ma ora conta solo l’Athletic». Tegola invece per il Real Madrid: alla vigilia della sfida casalinga con il Celta, perde Trent Alexander-Arnold per una lesione al quadricipite. «Sono abbattuto, ma tornerò più forte», la promessa social dell’ex Liverpool.