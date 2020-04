Barcellona, Vidal: un dato mostra quanto il cileno sia ancora incisivo

Vidal è uno dei giocatori più duttili del Barcellona. Viene utilizzato con costanza, visto che spesso mancano profondità e intensità

Nonostante non sia più giovanissimo, Vidal continua a essere un obiettivo di diversi top club. Il cileno mantiene infatti un’intensità fuori dal normale, una capacità di lasciare sempre il segno in ogni partita che gioca.

Basti pensare che Vidal, che resta una risorsa importante per il Barcellona, è il giocatore che in Liga vince più contrasti: 4.1 tackle vinti su un totale di 6.1. Insomma, il cileno non ha affatto perso la capacità di essere letale su ogni palla contesa.