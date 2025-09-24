Barcellona, tra rinnovi e giovani talenti: il futuro passa da De Jong, García e Dro

Barcellona, tra rinnovi di contratto e i giovani talenti: il futuro passa da De Jong, García e Dro. Le ultimissime notizie

Con la chiusura del mercato estivo, la Direzione Sportiva del Barcellona ha spostato l’attenzione sulla gestione interna della rosa. L’obiettivo principale è consolidare il gruppo attraverso i rinnovi dei giocatori chiave e la valorizzazione dei giovani talenti. In un contesto segnato dalle rigide regole del Fair Play Finanziario, il presidente Joan Laporta e il direttore sportivo Deco, ex centrocampista blaugrana, lavorano per garantire stabilità e continuità al progetto tecnico.

Le priorità: De Jong e García

Tra i dossier più urgenti figurano i rinnovi di Frenkie de Jong, centrocampista olandese classe 1997, pilastro del centrocampo per visione di gioco e capacità di palleggio, e di Eric García, difensore spagnolo del 2001 cresciuto nella Masia e rientrato dal Manchester City. Entrambi rappresentano pedine fondamentali per il presente e il futuro del club, e la loro permanenza è considerata strategica per mantenere competitività in Liga e Champions League.

Il nuovo gioiello: Dro

Non solo big affermati. Il Barcellona guarda con grande attenzione anche al settore giovanile, da sempre cuore pulsante del progetto blaugrana. Tra i prospetti più interessanti spicca Dro, attaccante classe 2007 della squadra giovanile che ha conquistato la Youth League battendo il Trabzonspor. Considerato uno dei talenti più promettenti della Masia, Dro potrebbe firmare a gennaio un contratto quinquennale, al compimento dei 18 anni. La strategia ricalca quella già adottata con Lamine Yamal, esterno offensivo classe 2007, e con Pau Cubarsí, difensore centrale del 2007, entrambi blindati al raggiungimento della maggiore età.

Verso l’esordio in prima squadra

Dro non ha ancora debuttato ufficialmente con la prima squadra, ma ha già avuto modo di mettersi in mostra durante la tournée asiatica, segnando un gol contro il Vissel Kobe. Convocato nelle prime tre giornate di campionato contro Maiorca, Levante e Rayo Vallecano, non ha ancora collezionato minuti ufficiali. Dopo un infortunio con il Barcellona B, l’attaccante è tornato ad allenarsi con il gruppo.