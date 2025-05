Barella parla a Inter Tv: «Sabato sera voglio far vedere la mia miglior versione! Ecco i momenti più belli della Champions...»

Barella sicuro: «Sabato sera voglio far vedere la mia miglior versione! Ecco i momenti più belli della Champions…». Le parole del nerazzurro

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter Tv in vista della grande finale di Champions League contro il PSG. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

SULLA FINALE- «Oltre alle vittorie, quello che conta è il percorso. E penso che questa società sia tornata dove merita, non grazie a me, che ho solo cercato di aggiungere il mio pezzettino. Sabato ci sarà la seconda finale in tre anni, vuol dire tanto per noi, è un orgoglio. Cercheremo di cambiare il finale»

C’E’ UN MOMENTO CHE TI PORTI NEL CUORE IN QUESTA CHAMPIONS?– «Non una mia giocata, sicuramente il gol di Acerbi è stato quello che ci ha fatto credere alla rimonta (col Barcellona, ndr) e alla finale. Poi ce ne sono stati di importanti, quello è stato il più emozionante. Poi grazie a Davide (Frattesi, ndr) siamo arrivati a giocarci la finale. Il lavoro di squadra è la cosa più importante, è la cosa che ci ha sempre contraddistintI. Non so, magari la partita a Monaco. L’azione che ha portato al gol di Frattesi, è stata istintiva ma di squadra. Penso meritassimo di vincere quella sera».

