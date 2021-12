Baresi: «Liverpool? Il Milan è cresciuto. Pioli punto di riferimento»

Franco Baresi quest’oggi è stato premiato con l’Ambrogino d’Oro. Le sue dichiarazioni dopo la consegna del premio

PREMIO – «Ricevere questo premio dopo tanti anni mi riempie d’orgoglio sono felice ringrazio chi ha pensato a me, vuol dire che qualcosa di positivo ho lasciato e questo mi fa molto piacere per la città per i milanesi, per la mia famiglia, lo metterò insieme ai miei migliori trofei».

MILAN LIVERPOOL – «Bisogna sempre affrontarla con grande determinazione, essere ambiziosi, sono partite belle da giocare, sono speranzoso. Un mix di giovani ma hano fatto esperienza in questi anni, il Milan è cresciuto molto. Siamo competitivi in Italia, in Europa abbiamo fatto bella figura e stiamo crescendo con tanta personalità».

PIOLI – «Pioli è un punto di riferimento, è stato bravo a coinvolgere e convincere i giocatori sul modulo sui metodi, c’è un bell’ambiente e un bel gruppo».