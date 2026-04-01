Bargnani si scaglia contro Gravina: «La Serie A ha chiuso l’esercizio 2025 con un buco di oltre mezzo miliardo di euro quindi…»

Bargnani contro Gravina: «La Serie A ha chiuso l’esercizio 2025 con un buco di oltre mezzo miliardo di euro». L’analisi

L’ex cestista Andrea Bargnani ha replicato alle dichiarazioni di Gravina con un post pubblicato sui propri profili social, intervenendo in modo diretto nel dibattito che ha acceso il mondo dello sport italiano. Le parole:

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PAROLE – «Sul risultato sportivo dei miei colleghi non mi pronuncio, lo sport è imprevedibile e gli episodi decidono le partite, lo so bene. Ho deluso anch’io le aspettative in gironi di qualificazione con la nazionale di basket, e so cosa significa essere dentro ad un ‘tritacarne.

La massima espressione di questo ‘professionismo’ ostentato ieri, la Serie A, ha chiuso l’esercizio 2025 con un buco di oltre mezzo miliardo di euro (-531.241.500 euro per l’esattezza)… quindi mi verrebbe subito da chiedere: quando, come e dove si manifesta tutto questo professionismo? Io ho giocato in Nba, la lega sportiva più professionistica al mondo, benchmark di qualsiasi sport sul globo. Non mi sono mai sentito più atleta, più professionista, di chi fa salto in alto per le Fiamme Oro allenandosi 8 ore al giorno».