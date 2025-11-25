Calciomercato Milan, Bartesaghi via? Spunta fuori un retroscena non indifferente sull’esterno rossonero

Calciomercato Milan: il retroscena su Bartesaghi, in estate poteva volare in Spagna. La situazione non lascia dubbi. Ecco la situazione attuale

Nel mondo del Calciomercato Milan, uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane è quello di Davide Bartesaghi, protagonista assoluto del derby vinto contro l’Inter. Schierato a sorpresa da Massimiliano Allegri al posto del più esperto Pervis Estupiñan, il classe 2005 ha stupito tutti con una prova di grande personalità, dimostrando di essere già pronto per il palcoscenico dei grandi. È stato proprio Allegri, sin dal suo ritorno a Milanello, a credere con forza nel giovane difensore, arrivando a bloccarne la partenza nonostante le numerose richieste ricevute durante l’estate.

Il Calciomercato Milan aveva infatti visto Bartesaghi vicino a un prestito, soprattutto dopo la retrocessione del Milan Futuro in Serie D, situazione che sembrava destinata a spingere il ragazzo verso una cessione temporanea per trovare continuità. Tuttavia, Allegri pose un veto totale, convinto che Bartesaghi potesse rivelarsi utile fin da subito. Una scelta che oggi si sta dimostrando più che azzeccata.

Tra i club che più avevano manifestato interesse spiccava l’Atletico Madrid. Prima dell’arrivo di Matteo Ruggeri dall’Atalanta, Simeone aveva chiesto informazioni alla dirigenza rossonera su Bartesaghi, convinto che il giovane potesse crescere sotto la sua guida. Nonostante le poche presenze in Prima squadra, il “Cholo” aveva individuato in lui un potenziale enorme, tanto da inserirlo nella lista dei possibili rinforzi. Un retroscena che arricchisce le dinamiche del Calciomercato Milan, confermando quanto il difensore fosse già finito sotto i riflettori internazionali.

Non solo Atletico Madrid: anche Borussia Dortmund e alcune società italiane avevano sondato il terreno. La dirigenza del Milan, con Igli Tare e Allegri in prima linea, ha però sempre difeso il ragazzo, ritenendolo un patrimonio del club. Bartesaghi è infatti cresciuto interamente nel vivaio rossonero, incarnando quei valori che il Milan vuole preservare anche nelle strategie del calciomercato.

Il percorso del giovane difensore racconta un’ascesa rapida ma meritata. L’esordio in Serie A è arrivato il 23 settembre 2023 contro il Verona, subentrando ad Alessandro Florenzi. Pochi giorni dopo, il 2 ottobre, Bartesaghi ha firmato il suo primo contratto professionistico fino al 2026. La fiducia nei suoi confronti non si è mai affievolita: nel 2023 il Milan ha scelto di blindarlo ulteriormente, rinnovando l’accordo fino al 2030.

Un segnale forte anche in ottica Calciomercato Milan, perché mette al riparo il club da assalti futuri e conferma che Bartesaghi sarà uno dei pilastri del progetto rossonero dei prossimi anni.

