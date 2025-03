Crisi Juve, Barzagli: «Non è un singolo che può cambiare la situazione. Una big deve passare attraverso le difficoltà. E con i tifosi bisogna fare questo per avere il sostegno»

Crisi Juve, Barzagli: «Non è un singolo che può cambiare la situazione. Una big deve passare attraverso le difficoltà». Le parole dell’ex difensore

Andrea Barzagli ha rappresentato la forza della difesa della Juventus per molti anni nel periodo vincente dello scorso decennio. Oggi fa l’opinionista e in questa veste ha parlato con La Gazzetta dello Sport delle vicende di casa bianconera partecipando con la maglia bianconera a un evento in Germania organizzato da Dazn, l’Infinity Football, giunto alla sua seconda edizione, e che ha visto trionfare il Bayern Monaco.



IL LEGAME CON LA JUVE – «Per me la Juve significa tanto, è stato il club dove ho giocato di più e che mi ha fatto cambiare a livello mentale, la squadra che mi ha dato la possibilità di vivere un calcio di élite e con la quale ho vinto tanto. C’è un legame fortissimo per tutto quello che abbiamo vissuto insieme e per quello che abbiamo collezionato in bacheca».

IL PERIODO DELLA SQUADRA – «É un periodo difficile. Ci sono però secondo me momenti in cui le grandi squadre hanno bisogno di passare attraverso le difficoltà. É dura, perché c’è sempre questa idea che le big debbano sempre e comunque essere competitive e hanno sempre l’obbligo di vincere. Ma anche questo fa parte del calcio e della crescita».

I TIFOSI – «L’apporto dei tifosi è fondamentale però devi mettere in conto che devi tu cercare di trascinarli dalla tua parte. Non è facile in questo momento. Molto dipenderà dallo spirito e da come scenderanno in campo. Da fuori è tutto facile, dentro a volte è complicatissimo gestire certe pressioni».

SERVIREBBE UN BARZAGLI DIETRO – «Non è tanto il singolo che cambia una situazione né uno da solo può dare la svolta. Quando le cose non vanno è coinvolto tutto il gruppo, nessuno escluso. Ed è difficile uscirne singolarmente. Dai momenti più duri ne esci quando si riesce a creare qualcosa che porti a un risultato positivo. Questo è l’unico modo».