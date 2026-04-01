Bastoni Barcellona, blitz di Deco: contatti avviati! I blaugrana fanno sul serio, l’Inter prende tempo

Bastoni Barcellona, primi contatti con l’entourage del giocatore! Il Barça accelera, l’Inter adesso resta vigile

Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe tingersi di blaugrana nella prossima sessione di mercato. Mentre l’Inter di Cristian Chivu continua a volare in campionato con 69 punti, il Barcellona ha intensificato il proprio interesse per il difensore, pronto a valutare un assalto concreto. Le sirene spagnole si fanno sempre più insistenti e il nome del classe ’99 è tornato al centro delle strategie catalane.

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il Barça ha già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore per discutere i termini di un eventuale contratto. Non esiste ancora una trattativa ufficiale tra i club, ma il direttore sportivo Deco ha effettuato più blitz a Milano per sondare il terreno. L’Inter, però, mantiene una posizione ferma: la proprietà Oaktree e il ds Piero Ausilio non intendono cedere uno dei pilastri della rosa. Le cifre circolate, tra i 50 e i 60 milioni, non sono considerate sufficienti. Per aprire un dialogo, i nerazzurri chiedono una valutazione vicina agli 80 milioni, somma che consentirebbe di finanziare il restyling della difesa — con Kim in cima alla lista — senza indebolire il progetto tecnico.

In attesa del rientro di Lautaro Martínez, previsto per il 5 aprile contro la Roma, il nodo Bastoni resta il tema più caldo dell’estate nerazzurra. La sensazione è che il Barcellona tornerà alla carica, ma l’Inter è pronta a resistere, a meno di un’offerta davvero impossibile da rifiutare.