Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione

Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani: la situazione per il futuro del difensore

Il futuro di Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, sembra essere sempre più in bilico. Il giovane talento italiano, noto per la sua solidità difensiva e la capacità di impostare l’azione dal basso, è finito nel mirino del Barcellona per la prossima stagione. Le voci che lo accostano ai catalani si fanno sempre più insistenti, con Deco, direttore sportivo del Barcellona, e Hansi Flick, tecnico dei blaugrana, convinti che Bastoni possa essere un acquisto immediato e di valore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il club catalano sta lavorando a un accordo con ottimismo, convinto che il difensore sia aperto ad ascoltare l’offerta. La tensione che si è venuta a creare intorno a Bastoni, soprattutto dopo il suo comportamento in occasione della sfida contro la Juventus, sembra aver influito sul suo rapporto con l’ambiente nerazzurro, tanto da spingere il difensore a valutare seriamente un cambiamento di scenario. “La tensione è palpabile e Bastoni non si trova a suo agio in Italia“, scrive Sport, aggiungendo che la situazione potrebbe accelerare la partenza del giocatore già a giugno.

Il Barcellona, dopo un incontro con i rappresentanti di Bastoni, avrebbe già messo le basi per una trattativa con l’Inter, che valuta il difensore oltre 80 milioni di euro. Tuttavia, il club spagnolo è intenzionato a negoziare un prezzo inferiore, una mossa che dipenderà molto dal coinvolgimento diretto del giocatore. Infatti, se Bastoni dovesse decidere di non rinnovare con l’Inter, il Barcellona spera di poter spuntare una cifra più bassa.

La situazione è ancora in evoluzione, ma l’interesse del Barcellona rimane forte. Nonostante la complessità della trattativa, il club catalano è convinto di poter arrivare a un accordo. Per Bastoni, la possibilità di una nuova avventura in Spagna, lontano dalle tensioni in Italia, potrebbe essere allettante, ma la decisione finale dipenderà anche dal suo desiderio di continuare a crescere con i nerazzurri.

Con il mercato estivo che si avvicina, il futuro di Bastoni resta uno dei temi caldi per l’Inter. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, la partenza del difensore lascerebbe un vuoto importante nel reparto difensivo, che i nerazzurri dovranno prontamente colmare.