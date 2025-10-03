Bastoni Inter, turnover contro la Cremonese: Chivu valuta il sostituto

Bastoni Inter, sarà turnover contro la Cremonese? Il tecnico Chivu valuta il sostituto per la sfida contro la squadra di Nicola

L’Inter si prepara alla sfida di campionato contro la Cremonese con un nuovo turnover ragionato, necessario dopo le fatiche europee. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi allenatore dei nerazzurri, starebbe valutando di concedere un turno di riposo ad Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 e punto fermo della retroguardia interista.

Bastoni, leader della difesa ma bisognoso di respiro

Bastoni, titolare inamovibile sia in campionato che in Europa, è considerato uno degli elementi chiave dello scacchiere tattico dell’Inter. La sua capacità di impostare dal basso, unita alla solidità nei duelli e alla maturità tattica, lo rendono indispensabile per la costruzione della manovra. Tuttavia, la gestione delle energie diventa fondamentale in vista dei prossimi impegni ravvicinati: dopo la Cremonese, i nerazzurri affronteranno tre trasferte impegnative contro Roma, Napoli e Union Saint-Gilloise in Europa League.

Carlos Augusto pronto a subentrare

Al posto di Bastoni dovrebbe giocare Carlos Augusto, laterale brasiliano arrivato dal Monza nell’estate 2023. Già utilizzato con continuità da Chivu, il difensore verdeoro garantisce corsa, affidabilità e duttilità, caratteristiche preziose per mantenere equilibrio nella fase difensiva e spinta in quella offensiva.

Le altre novità di formazione

Il turnover non riguarderà solo la difesa. In mezzo al campo torneranno titolari Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale italiana noto per dinamismo e inserimenti, e Henrikh Mkhitaryan, esperto trequartista armeno che offre qualità ed esperienza internazionale. In attacco, accanto a Lautaro Martínez, capitano e leader offensivo dell’Inter, ci sarà ancora spazio per Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante francese che sta trovando minuti importanti complice l’assenza di Marcus Thuram, fermato da un infortunio muscolare.

Un turnover mirato per restare competitivi

La scelta di far rifiatare Bastoni e di ruotare altri titolari dimostra la volontà di Chivu di bilanciare al meglio risorse ed energie. La Cremonese, pur imbattuta in campionato, non rappresenta un ostacolo del livello delle prossime avversarie, e questo consente al tecnico di gestire i suoi uomini senza abbassare la qualità complessiva della squadra.

L’Inter punta così a mantenere alta la competitività su tutti i fronti, preservando i suoi leader per le sfide più delicate e dando spazio a chi può garantire freschezza e affidabilità.