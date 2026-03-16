Bastoni Inter, Adani non ha dubbi: «E’ una moda del popolo quella di fischiarlo, credo che non ci sia nemmeno la convinzione. Tra qualche partita non verrà fischiato»

Bastoni Inter, Adani: «E’ una moda del popolo quella di fischiarlo, credo che non ci sia nemmeno la convinzione»

Nel corso della tappa milanese del tour Viva el Fútbol, Lele Adani ha affrontato diversi temi caldi del momento legati al calcio italiano. L’ex difensore, oggi opinionista, si è soffermato in particolare sul silenzio stampa dell’Inter, sulle recenti polemiche arbitrali e sul clima generale che circonda il campionato.

Adani ha definito comprensibile, sul piano emotivo, la scelta del club nerazzurro di evitare le interviste dopo alcune decisioni arbitrali contestate. Allo stesso tempo, ha evidenziato come questa pratica non favorisca un rapporto trasparente tra calcio e tifosi, sottolineando l’importanza del dialogo anche nei momenti più delicati.

Tra i temi toccati, anche il caso Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è finito al centro di critiche e discussioni nelle ultime settimane, e Adani ha analizzato la situazione invitando a contestualizzare le difficoltà del giocatore e a non trasformare ogni episodio in un caso mediatico.

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SILENZIO STAMPA DELL’INTER – «Abbastanza naturale quando una proprietà come l’Inter rinuncia alle interviste, bisogna rispettare questo momento. A me dispiace perché è una consuetudine italiana triste, al di là delle ragioni. E’ un peccato per la gente: è una questione di connessione con il pubblico. Unire il calcio alla gente rafforza i consensi. L’italiano trova libidine nel vincere con la polemica. Il caso Bastoni? E’ una moda del popolo quella di fischiarlo, credo che non ci sia nemmeno la convinzione. Tra qualche partita non verrà fischiato. Non c’è una vera unione d’intenti tra le componenti del calcio italiano».

LOTTA SCUDETTO – «Credevo che il campionato fosse già finito quando l’Inter ha battuto la Juventus, poi il Milan si era creato qualche possibilità. Dietro c’è una bella bagarre che mi piace molto e non so come finirà. Grande stima del lavoro del Napoli in mezzo a mille difficoltà».