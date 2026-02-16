Bastoni Inter, Sala non ci sta: «Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili…»

Bastoni Inter, Sala sicuro: «Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili…»

Presente alla Triennale di Milano, il sindaco Beppe Sala non ha evitato il tema caldo del Derby d’Italia. Da tifoso nerazzurro dichiarato, ha commentato con equilibrio l’espulsione di Kalulu.

Pur riconoscendo la prova di forza dell’Inter di Cristian Chivu, ora a quota 61 punti, Sala ha auspicato un clima più disteso in vista della volata scudetto, ricordando come Milano meriti che i successi sportivi vadano di pari passo con uno stile impeccabile, dentro e fuori dal campo.

PAROLE – «Certamente Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori. Chiaro che io son i parte perché l’Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano.

Scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. Detto ciò è evidente che Bastoni ha sbagliato e lo sa anche lui visto che è un ragazzo intelligente. Le fa piacere la lotta scudetto a Milano? Molto».