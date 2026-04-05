Bastoni Inter, standing ovation di San Siro per il difensore nerazzurro nel corso della sfida contro la Roma: cosa è successo

Bastoni Inter, standing ovation di San Siro per Bastoni: applausi a scena aperta durante la sfida con la Roma

Nella domenica di Pasqua i riflettori della Serie A si accendono su Inter‑Roma, uno dei due big match della 31ª giornata insieme al posticipo del lunedì tra Napoli e Milan. A San Siro, Cristian Chivu conferma al centro della difesa Alessandro Bastoni, scelta accolta con un boato fragoroso al momento dell’annuncio delle formazioni. Un applauso che va oltre la semplice presentazione: è un segnale forte di vicinanza da parte del pubblico nerazzurro.

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Il difensore classe ’99, infatti, sta attraversando un periodo delicato, finito al centro di critiche e discussioni dopo le recenti prestazioni in Nazionale. Il tifo interista ha voluto ribadire il proprio sostegno, trasformando quel momento in un abbraccio collettivo, quasi a voler proteggere uno dei simboli della squadra in un frangente non semplice della sua stagione.

Il gesto più emozionante arriva però durante la partita: al momento del cambio, San Siro si alza in piedi e dedica a Bastoni una standing ovation da brividi. Un applauso lungo, caldo, che avvolge il difensore e ne celebra non solo il valore tecnico, ma anche l’importanza umana all’interno del gruppo. Un messaggio chiaro: il popolo nerazzurro è con lui, ieri più che mai.



