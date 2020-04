Bayern Monaco, Alphonso Davies: quale è il record del canadese

Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo di Alphonso Davies. Il canadese è esploso nel corso di questa stagione, in cui si è rivelato un terzino di grandissimo livello. Abbina un atletismo fuori dal normale a eccezionali doti atletiche, le sue progressioni sulla fascia seminano il panico.

Alphonso Davies has completed more take-ons (83) than any other full-back in a top five European league + European competition this season.

Flying down the Bayern left for five more years… at least. ⚡️ pic.twitter.com/CPvTWM9yUf

— Squawka Football (@Squawka) April 20, 2020