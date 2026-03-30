Bayern Monaco, decisione a sorpresa di Guerriero: scelto il futuro dell’esterno portoghese! Il comunicato

Bayern Monaco, decisione a sorpresa di Guerriero: deciso il futuro dell’esterno portoghese! Il comunicato dei bavaresi con tutti i dettagli

Si avvia alla conclusione l’avventura di Raphaël Guerreiro con il Bayern Monaco. Dopo tre stagioni e 89 presenze complessive tra tutte le competizioni, il laterale portoghese lascerà il club tedesco al termine dell’annata. La decisione è stata formalizzata dalla società bavarese, che ha comunicato come le parti abbiano scelto di non proseguire insieme oltre la naturale scadenza del contratto.

Arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero dal Borussia Dortmund, Guerreiro ha dato il proprio contributo in una fase importante del percorso del Bayern, mettendo a disposizione esperienza, duttilità e qualità tecnica. In questi anni il nazionale portoghese, oggi 32enne, ha collezionato un bottino significativo in termini di presenze e ha preso parte ai successi della squadra.

Il suo percorso a Monaco si chiuderà dunque con la conquista di una Bundesliga e di una Supercoppa di Germania. A fine stagione, Guerreiro sarà libero di valutare una nuova destinazione da svincolato, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera.

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IL COMUNICATO – «Le parti hanno concordato di comune accordo di non estendere il suo contratto in scadenza al termine della stagione. Il nazionale portoghese, 32 anni, si era unito ai campioni record di Germania a parametro zero dal Borussia Dortmund nell’estate del 2023. Ad oggi, ha vinto con il club di Monaco un titolo di Bundesliga e una Supercoppa di Germania.

Il membro del consiglio direttivo per lo sport, Marx Eberl, ha commentato così la decisione del portoghese: “Vorremmo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Rapha per il tempo trascorso con noi: abbiamo sempre potuto contare su di lui in campo, ed è una di quelle personalità che arricchiscono ogni spogliatoio. Le nostre discussioni con lui sono state costruttive, basate sulla fiducia e sulla comprensione reciproca. Ora siamo concentrati, insieme a lui, sui nostri obiettivi per il resto della stagione: c’è ancora molto che vogliamo raggiungere insieme”».