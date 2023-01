Bayern Monaco, dopo il no di Nubel si punta su Sommer

Nubel ha detto di no al Bayern Monaco per prendere il posto di Neuer: la scelta dei bavaresi adesso è Sommer

Niente Nubel per il Bayern Monaco. Il portiere dell’AS Monaco ha preferito rimanere in Ligue 1 e i bavaresi adesso devono trovare un sostituto per Neuer.

Secondo quanto riportato da Suddeutsche Zeitung, il nuovo obiettivo forte di mercato del Bayern sarebbe Sommer, portiere del Borussia Moenchengladbach e della nazionale svizzera. Il ‘Gladbach ha dettato due condizioni alla trattativa: la prima un indennizzo di 5 milioni (il calciatore va in scadenza a giugno) e un sostituto adeguato.