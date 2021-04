Bayern Monaco, Flick: «Minacce a Salihamidzic inaccettabili»

Hansi Flick difende Salihamidzic: ecco le parole del tecnico del Bayern Monaco sulle minacce alla famiglia al ds dei bavaresi

Hansi Flick, in conferenza stampa, difende Salihamidzic: il ds del Bayern Monaco ha ricevuto minacce dai social (indirizzate a lui e alla sua famiglia) dopo la notizia della separazione tra il tecnico e i bavaresi.

«Penso che chiunque possa immaginare come ci si sente quando la propria famiglia viene attaccata in quel modo. Questo è inaccettabile. Brazzo ha una famiglia meravigliosa, sono stati superati i limiti. Abbiamo posizioni e pensieri diversi, ma ciò non significa che non ci apprezziamo».