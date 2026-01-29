Bayern Monaco, Göttlicher ceduto al Bochum: colpo per il futuro e Bundesliga beffata! Cos’è successo col centrocampista diciassettenne

Il VfL Bochum guarda lontano e piazza un colpo strategico destinato a far parlare di sé in Germania. La storica società della Ruhr, attualmente impegnata nel campionato di Zweite Bundesliga (la seconda divisione tedesca), ha definito l’acquisto di Moritz Göttlicher, assicurandosi le prestazioni di uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile teutonico. Secondo quanto rivelato in esclusiva dall’autorevole emittente Sky Sport Germania, che aveva già anticipato le manovre del club nelle scorse settimane, l’accordo di massima con il Bayern Monaco è stato raggiunto e il trasferimento si concretizzerà con effetto immediato.

I dettagli dell’operazione e la firma

Il talentuoso centrocampista di appena 17 anni, finora colonna portante della formazione Under 19 bavarese, lascerà il vivaio del club più titolato di Germania per iniziare la sua avventura nel calcio dei grandi. Il programma è già stato stilato nei minimi dettagli: nella giornata di domani, venerdì, il ragazzo sosterrà le visite mediche di rito presso le strutture societarie di Castroper Straße. Una volta ottenuta l’idoneità sportiva, Göttlicher metterà la firma su un contratto a lungo termine della durata di cinque anni e mezzo. Un vincolo così esteso rappresenta un segnale inequivocabile di quanto la dirigenza biancoazzurra creda nelle qualità del ragazzo, blindandolo di fatto per il prossimo lustro.

Concorrenza battuta: Mainz e Augsburg al palo

L’operazione assume un valore ancora più significativo se si considera la caratura delle pretendenti che il Bochum è riuscito a superare. Per assicurarsi il cartellino del giovane regista, il club della Ruhr ha dovuto vincere la concorrenza di società stabilmente militanti in Bundesliga. Come riportato dai media tedeschi già nel mese di dicembre, anche il Mainz e l’Augsburg erano da tempo sulle tracce del giocatore, fiutando l’affare in prospettiva. Alla fine, però, a prevalere è stata la determinazione del club di seconda divisione, che ha saputo presentare il progetto tecnico più convincente per la crescita del ragazzo.

