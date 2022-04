Bayern Monaco in campo in 12, l’arbitro: «Situazione confusa, vi spiego»

Christian Dingert, arbitro di Friburgo-Bayern Monaco, ha spiegato quanto accaduto nel finale di gara, con i bavaresi in campo in 12

Intervistato nel post partita, l’arbitro tedesco Christian Dingert ha spiegato quanto accaduto in occasione di Friburgo-Bayern Monaco.

LE DICHIARAZIONI – «È stata una situazione totalmente confusa. C’è stato un doppio cambio per il Bayern, inizialmente è stato mostrato sulla lavagna un numero sbagliato, per questo Coman non ha capito di dover uscire e per questo è rimasto in campo il dodicesimo uomo. Abbiamo notificato l’accaduto e fermato la partita, poi consultandoci abbiamo deciso di continuare. Per noi è abbastanza fastidioso perché ovviamente adesso quell’episodio è il focus di tutto. Il Bayern è rimasto in 12 per 15-16 secondi, non di più. Nessun gol è stato segnato in quel frangente. Lo faremo presente, anche se adesso la decisione spetta alla DFB».