Bayern Monaco-Inter del 2010, a otto anni di distanza arriva la rivelazione di Demichelis: in difficoltà per colpa delle emorroidi!

Ritenuto tra i peggiori in campo insieme a Van Buyten, Martin Demichelis è tornato sulla finale di Champions League dello scorso 22 maggio 2010 tra Bayern e Inter, finita 0-2 per i nerazzurri. Ecco le sue parole a La Nacion: «C’era un po’ di nervosismo nei giorni prima della gara, ma quando siamo entrati nello spogliatoio abbiamo messo le divise ed è tutto passato, almeno per quanto riguarda me».

«Mi fa male aver perso, anche perché non ho più avuto la chance di giocare una finale di Champions League» prosegue Demichelis, che poi svela a sorpresa: «Non è una scusa e non l’ho mai detto, ma dieci giorni prima della finale ho avuto le emorroidi: ho potuto correre solo tre giorni prima della gara, credevo che van Gaal non mi schierasse ma non gli è importato».