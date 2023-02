Bayern Monaco, Kahn: «Lotta al titolo in Bundesliga? Forse non è poi così male, vi spiego perché»

Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato della lotta per i primi posti nel campionato di Bundesliga

Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato della lotta per i primi posti nel campionato di Bundesliga.

PAROLE – «È un momento importante in questa stagione: il Borussia Dortmund è stato primo per 24 ore e per noi è importante rimanere in testa. Per noi è una sfida diversa perché il Bayern ha sempre avuto un certo vantaggio nelle ultime stagioni e ora non è così. Forse non è poi così male, non possiamo più permetterci di sbagliare e dobbiamo restare concentrati su ogni competizione».